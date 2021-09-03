На Харьковщине у свиней зафиксировали вспышку африканской чумы

На Харьковщине, в национальном природном парке Слобожанский, зафиксирована вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Власти ввели карантинные ограничения, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы﻿ Харьковской облгосадминистрации 1 сентября в парке, что находится в Богодуховском районе, были найдены девять умерших свиней. Отобранные у животных пробы направили в Региональную государственную лабораторию Госпродпотребслужбы в Полтавской области.

"2 сентября мы получили экспертизу о подтверждении диагноза африканской чумы свиней. Поэтому было принято распоряжение об установлении временных карантинных ограничений по АЧС" , - рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Дмитрий Волошко.

Власти региона установили карантинные ограничения сроком на 72 часа. Карантин введен в самом парке, а также в селах Оленевское, Мурафа и Лесное Краснокутского поселкового совета - в радиусе трех километров от очага болезни. Населенные пункты в радиусе 10 километров объявлены зоной наблюдения.

Кроме этого, будет проведен учет всего свинопоголовья в хозяйствах всех форм собственности в зоне защиты и наблюдения. Также местным жителям временно запрещено перемещать живых свиней из карантинных зон. При каких обстоятельствах свиньи заразились африканской чумой, выясняют правоохранители.