ВОЗ предрек стремительный рост числа больных слабоумием

До 2050 года количество людей в мире, которые страдают от слабоумия (деменции), увеличится с текущих 55 миллионов до 139 миллионов. Такие данные указаны в докладе Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг, 2 сентября, сообщает Корреспондент.

"По оценкам ВОЗ, деменцией страдают более 55 млн человек (8,1% женщин и 5,4% мужчин в возрасте старше 65 лет). Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 78 млн, а к 2050 году - до 139 млн" , - говорится в отчете.

Таким образом, подсчитали в организации, количество людей с деменцией к 2050 году увеличится на 152%.

В связи с этим в ВОЗ ожидают и рекордного увеличения расходов на поддержание людей с таким диагнозом. Если в 2019 году с этой целью было потрачено 1,3 триллиона долларов, то, согласно прогнозу авторов доклада, к 2030 году этот показатель составит 1,7 триллиона, а к 2050 - 2,8 триллиона долларов.

Деменция - синдром, при котором деградируют память, мышление и поведение, а человек теряет способность осуществлять повседневные действия. Болезнь поражает в первую очередь пожилых, но не является обязательным следствием старения.