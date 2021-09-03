СП2: немецкий депутат призвал не допустить шантажа Украины Россией

Евросоюзу следует применять в отношении России более адресные санкции. Об этом председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер заявил в интервью медиакомпании DW, сообщает Корреспондент.

Он указал, что пришел к такому взгляду после бесед с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе Алексеем Навальным.

Председатель СвДП назвал Европу "домом", в котором царят "хорошие взаимоотношения". России следует "соблюдать правила внутреннего распорядка" этого "дома", указал он.

Линднер не обошел стороной строительство газопровода Северный поток-2. Глава немецких либералов особо выделил необходимость учитывать интересы Украины. Следует исключить угрозу "шантажа Украины Россией в вопросе поставок газа", подчеркнул он.