Курс валют НБУ на 3 сентября

Курс валют НБУ на 3 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 3 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 2 сентября, вырос на 2 коп до 27.02 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 32.01 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.71 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов повысился на 8 коп до 37.26 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка вырос на 6 коп до 29.49 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.10 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.024700 +0.022
EUR Евро 32.006700 +0.074
RUB Рубль 0.371120 +0.001
GBP Фунт стерлингов 37.260300 +0.075
CHF Швейцарский франк 29.491700 +0.058
PLN Польский злотый 7.100200 +0.013
Следить за важными новостями в Телеграм

Новости

analytics