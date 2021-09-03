Курс валют НБУ на 3 сентября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 3 сентября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 2 сентября, вырос на 2 коп до 27.02 за 1 доллар.
Курс евро достиг уровня 32.01 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.71 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов повысился на 8 коп до 37.26 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка вырос на 6 коп до 29.49 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 1 коп до 7.10 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.024700
|EUR
|Евро
|32.006700
|RUB
|Рубль
|0.371120
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.260300
|CHF
|Швейцарский франк
|29.491700
|PLN
|Польский злотый
|7.100200