Прокурор в деле Медведчука заскучал и нарисовал домик-тюрьму

Во время рассмотрения ходатайства о продлении домашнего ареста депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку один из прокуроров заскучал, сообщает Новое время.

Он нарисовал на листочке здание, которое, скорее всего, похоже на тюрьму. Судья Печерского районного суда Киева изучал документы. В это время прокурор решил порисовать на листочке.

Журналисты считают, что его рисунок похож на тюрьму. Видимо, сторона обвинения хочет, чтобы Медведчук оказался за решеткой.

Также уточняется, что под этим рисунком он написал ходотайство.