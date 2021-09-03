Появилось видео эвакуации людей из Афганистана украинским спецназом

Украинские спецназовцы пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта, чтобы забрать людей из эвакуационного списка. Больше на такое не решились представители ни одной страны. Уникальные кадры операции по эвакуации опубликовало Главное управление разведки Минобороны, сообщает Цензор.НЕТ.

Украинские спецназовцы эвакуировали из Афганистана более 700 человек - граждан Украины и других государств, в том числе представителей ООН, правозащитников, журналистов и тех, кто сотрудничал с коалиционным контингентом.