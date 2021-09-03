Обязательная спецмаркировка на бытовой технике и электронике: подробности

Украинцам с нового года будут продавать бытовую технику по-новому. Согласно постановлению Кабмина, производители должны будут добавлять к каждой модели холодильника, стиральной или посудомоечной машины, телевизора, сушилки или светильника, выпущенной в оборот с 1 января 2022 года, напечатанную энергетическую этикетку с микроафишей, сообщает UBR.

Речь идет о требованиях к т.н. экодизайну – направлении, которое уделяет ключевое внимание охране окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла устройства. В правительстве решение объяснили необходимостью согласования украинских норм с европейским законодательством.

Если проще, то энергоэффективность измеряется классами от А до G. Класс А обозначает высшую энергоэффективность, а G – низшую. Это и демонстрирует этикетка энергоэффективности, давая пользователю и другую полезную информацию, которая помогает сделать выбор между моделями бытовой техники в пользу более экономной.

(образец этикетки)

Изменения в правила маркировки внесли, чтобы помочь потребителям снизить счета за электричество и уменьшить углеродный след (выбросы парниковых газов). В то же время новые правила экодизайна касаются обновления минимальных требований по энергоэффективности и усиления прав потребителей на ремонт техники.

Документ также устанавливает требования к описанию товаров, которые продают через интернет. Так, электронная энергетическая этикетка должна теперь отображаться вместе с ценой устройства. Описание должно также содержать маркировку класса энергоэффективности.

Информация о классе энергоэффективности должна быть доступна и в тексте, если изображение прибора недоступно. В правительстве заверяют, что иностранные и отечественные производители бытовой техники только выиграют.

Чиновники уверены, что украинским производителям это облегчит ведение бизнеса. Благодаря документу наши предприниматели получат равные с иностранцами конкурентные возможности. Правда, каким образом именно – не разъяснили.

Сначала поменяйте холодильник

Глава комитета по вопросам ЖКХ общественного совета при КГГА Олег Попенко выразил безоговорочный скепсис насчет уменьшения платежек за электричество путем повышения энергоэффективности.

Первый его аргумент состоит в том, что современная "экономная" техника стоит недешево. Как не маркируй, удовольствие это дорогое. Второй тезис эксперта – опыт других бедных стран, которые решали проблему по-своему.

"В бедных странах Южной Америки, когда проводили энергореформу, выяснилось, что у жильцов стояла крайне неэффективная с сточки зрения энергетики техника. В первую очередь, речь идет о холодильниках" , – рассказывает Попенко.

В этих странах была разработана и запущена целая государственная программа. Были сформированы гранты из госбюджета, чтобы бедные граждане имели возможность прийти и поменять себе технику.

"Часть стоимость новой бытовой техники покрыли из госбюджета. Фактически люди купили новую технику на 25% дешевле, чем бы они ее приобрели в магазинах. И только после этой программы в стране подняли тарифы на э/э" , – говорит он.

Отразится ли новая маркировка на ценах

Гендиректор Ассоциации предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) Юрий Пероганич обратил внимание, что Кабмин уже далеко не раз принимал подобные документы.

Связано это с тем, что в законодательство (директивы) Евросоюза постоянно вносят какие-то мелкие правки, поэтому и наше правительство вынуждено за ними поспевать. Например, еще в октябре 2018-го правительство одобрило подобный документ.

В феврале 2019-го из Кабмина также вышел очередной документ по экодизайну. А спустя несколько месяцев – принятие запрета на продажу бытовой техники с низкой энергоэффективностью (новые технические регламенты и требования).

"Мы приветствуем все изменения, связанные с повышением информированности потребителей и приближение наших норм к ЕС. В частности, путем повышенной идентификации продавцов, торгующих в интернете" , – отметил Пероганич.

По части идентификации продавцов в сети, то этого сегодня в Украине так пока еще толком и нет, добавил эксперт. Он утверждает, что в целом документ был ожидаем и кардинально нового в нем нет. Разве что – аспекты, связанные с онлайн-торговлей. А ценовой политики постановление не коснется.