ВАКС приговорил судью к шести годам тюрьмы за взятку

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в четверг, 2 сентября, приговорил экс-главу Козовского райсуда Тернопольской области к шести годам лишения свободы с конфискацией имущества за взятку в две тысячи долларов, сообщает Корреспондент.

"Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор бывшему главе Козовского райсуда Тернопольской области и адвокату, уличенным в получении $2 тыс. неправомерной выгоды за вынесение решения в пользу третьего лица об отказе в удовлетворении представления уголовно-исполнительной инспекции об отмене ее освобождения от наказания с испытанием" , - указано в сообщении﻿ пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Согласно приговору, судья получил шесть лет заключения с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет с конфискацией имущества.

Адвокат, в свою очередь, приговорена к пяти годам лишения свободы с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на два года с конфискацией половины принадлежащего ей имущества.