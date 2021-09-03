КрАЗ вернулся на украинский рынок

В августе зафиксировано знаковое событие: украинский производитель КрАЗ вернулся на родной рынок и реализовал первые грузовики после долгого перерыва. И хотя объем продаж КрАЗов был совсем не большой – всего 3 грузовика, это уже позитивный сигнал от завода, проходящего процедуру банкротства, сообщает Autoconsulting.

В августе 2021 года, АвтоКрАЗ реализовал клиентам исключительно самосвалы, притом трех различных моделей. Были поставлены КрАЗ-65032, КрАЗ-65055 и КрАЗ-5401.

Самосвалы – это всегда был главный «конек» КрАЗа, поэтому тот факт, что предприятие начало свое возрождение после банкротства именно с них – правильный ход.

К примеру, КрАЗ-65032 – это полноприводная версия с колесной формулой 6х6 и грузоподъемностью 18 т (в отдельных исполнениях до 20т ) имеет очень мало аналогов на украинском рынке.

КрАЗ-65055 – это бестселлер предприятия из Кременчуга с колесной формулой 6х4. Такой самосвал предназначен для перевозки щебня, песка, горных пород и был востребован именно при дорожном строительстве.

КрАЗ-5401 – это уже бескапотная серия тяжелых грузовиков, которую предприятие развивало в последние годы.

Напомним, что ранее «АвтоКрАЗ» отгрузил партию шасси для установки спецнадстроек в Европу, а весной стало известно о заключении крупного контракта с американской компанией на поставку в течении 3-х лет почти 1000 единиц КрАЗов.

Что сейчас происходит на КрАЗе и какие перспективы у предприятия? – рассказал генеральный директор предприятия Роман Черняк.