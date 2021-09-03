Витренко назвал лучшую гарантию транзита газа через Украину

Лучшей и самой надежной гарантией транзита газа через территорию Украины являются контракты с европейскими газовыми компаниями, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Лучшая гарантия — это контракты с европейскими компаниями" , — подчеркнул Витренко.

По его словам, переговоры в этом направлении "уже скоро состоятся" .

"Мы сейчас ждем обещанные консультации на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в европейские суды" , — отметил руководитель НАК.

В то же время Витренко подчеркнул, что Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа еще на 10 лет, но не считает эту договоренность хорошей гарантией.