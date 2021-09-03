Надя Дорофеева очаровала эффектным образом

Украинская популярная певица DOROFEEVA посетила презентацию духов Miss Dior в Киеве. На светское событие знаменитость надела платье от украинского дизайнера Нади Дзяк, сообщает 24 Канал.

Оригинальный наряд с оборками примеряли немало украинских звезд, среди которых – Катя Осадчая, Алла Костромичова, Настя Каменских и многие другие.

Перед камерами исполнительница красовалась в салатовом коротком платье с длинным рукавом. Особая изюминка дизайнера, по которому узнается ДНК бренда – габаритные оборки на платье. Платье Дорофеевой было украшено плиссированной вставкой на одном рукаве и традиционным длинным воланом на платье.

Платье знаменитость дополнила голубыми замшевыми туфлями-лодочками на каблуках. Волосы Дорофеева собрала в неуклюжий пучок, надела минималистичные золотистые украшения и сделала эффектный макияж. Она подчеркнула взгляд черным карандашом для глаз, а губы нарисовала коричневой помадой.

В серии фотографий, которые она опубликовала в своем инстаграме, певица показала несколько красивых кадров наедине, а также сделала фото со звездными друзьями – Дмитрием Монатиком и его женой Ириной.