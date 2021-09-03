Какие новинки покажут на автосалоне в Мюнхене

На следующей неделе начнется первый живой (а не онлайн) автосалон после карантина, да еще и первый в Мюнхене. Сайт выяснил, чем собираются привлекать и удивлять посетителей на IAA Mobility Munich Motor Show, сообщает Autoconsulting.

На этом крупнейшем живом событии года будет более 1000 экспонентов и докладчиков. А также - состоится более 100 мировых премьер. Но это не только автомобили, а и мотоциклы, велосипеды, системы автономного вождения, быстрые электрические зарядки, инновационные двигатели и т.д.

IAA Mobility Munich Motor Show стартует на следующей неделе - с 7 сентября. Поэтому, известны еще далеко не все дебютанты. AUTO-Consulting выбрал самые интересные. Расскажем о них в алфавитном порядке.

Audi Q4 Sportback e-tron - это результат сочетания спортивного дизайна внедорожника-купе с лаконичными элементами e-tron. Его полностью электрический привод обеспечивает стабильное удовольствие за рулем, высокий уровень комфорта и широкий спектр инновационных функций. Комбинированное потребление электроэнергии в кВтч/100 км: 17,9–15,6 (NEFZ); 20,9–16,6 (WLTP). Среди основных особенностей - общий объем багажных отсеков в 1.460 литров, разгон до 100 км/ч за 6,2 с, запас хода от одной зарядки - 534 км.

Еще одна новинка из Ингольштадта - Audi RS 3 Sportback. Этот хэтчбек имеет отличную динамику, которую сопровождает эмоциональный звук и дисплеи в кабине, как в автоспорте. В Audi RS 3 Sportback компания впервые использует разделитель крутящего момента RS, который полностью распределяет крутящий момент между задними колесами. Хэтчбек достаточно экономичный. Расход топлива в смешанном цикле - 8,8–8,3 л/100 км. И это при мощности в 294 кВт, крутящем моменте 500 Нм и разгоне до 100 км/ч за 3,8 с.

Баварцы представят BMW i4 - первый полностью электрический автомобиль Gran Coupe, который отличается выдающейся динамикой и высоким уровнем комфорта. Пятидверная модель оснащена технологией BMW eDrive пятого поколения для достижения спортивных показателей. Мощность - до 400 кВт/544 л.с. (BMW i4 M50), запас хода - до 590 километров, разгон до 100 км/ч - 3,9 секунды (i4 eM50).

Еще одна новинка - THE iX, которая, по информации AUTO-Consulting, в Украине появится в конце осени. Благодаря эффективной технологии BMW eDrive и полностью электрическому полному приводу BMW iX xDrive 50 имеет запас хода в 630 км (BMW iX xDrive40: 425 км) и идеально подходит как для езды по городу, так и для дальних поездок. Мгновенно доступный крутящий момент и плавное ускорение при старте с места позволяют BMW iX точно и спонтанно реагировать на каждое движение педали акселератора и обеспечивать плавное вождение. Мощность - 385 кВт/523 л.с., разгон до 100 км/ч - 4,6 секунды.

Молодой бренд CUPRA представит Leon e-HYBRID. Эта частично электрическая модель вобрала все лучшее от электрокаров и авто с ДВС. Она воплощает спортивный стиль, прогрессивный смелый дизайн и современные инновационные технологии.

Ford представит электрический кроссовер Mustang Mach-E GT. Он впечатляет специальной настройкой подвески и привода, 19-дюймовыми тормозами Brembo и характеристиками суперкара. Спортивный GT дополнительно предлагает тонкие настройки в «энергичном» режиме. Эти настройки предназначены исключительно для использования на гоночных трассах, а не на дорогах общего пользования. Мощность в 358 кВт (487 л.с.) и 860 Нм крутящего момента способны катапультировать Mach-E GT с 0 до 100 км/ч за 3,7 секунды. Среди особенностей также спортивные сиденья Ford Performance, 20-дюймовые легкосплавные диски, эксклюзивные цвета кузова Cyber Orange или Atoll Blue Metallic и особые элементы дизайна, которые визуально выделяют Ford Mustang Mach-E GT среди других версий Ford Mustang Mach-E.

Южнокорейская новинка Hyundai NEXO это - второе поколение электромобилей на топливных элементах от Hyundai. При дальности хода в 756 километров (NEDC) единственным источником выбросов NEXO является водяной пар. Электроэнергия для вождения вырабатывается на борту в батарее топливных элементов, что устраняет необходимость в длительных перерывах на зарядку. Заполнение трех водородных баков NEXO занимает менее пяти минут, что делает его похожим на процесс заправки автомобилей с традиционными двигателями. Кроме того, как электромобиль на топливных элементах, NEXO не выбрасывает твердые частицы и даже фильтрует и очищает воздух во время движения.

Британская марка MINI покажет свой концептуальный вэн Vision URBANAUT. Это - смелая новая интерпретация того, как может выглядеть будущая мобильность, вдохновленная городской жизнью и созданная с учетом универсальности и устойчивости. Благодаря новаторскому использованию пространства и компактности, MINI Vision Urbanaut был разработан, чтобы открыть новые перспективы в автомобильном дизайне. И это - самый индивидуальный, универсальный и адаптируемый MINI из когда-либо существовавших.

Porsche AG представит новый Taycan Cross Turismo. А также обновленную Panamera.

В Renault постараются удивить новым 100% электрическим Renault Megane E-TECH. А также - представят R5 Prototype в качестве трибьюта оригинальному Renault 5.

Volkswagen заявил, что представит VW ID.5 GTX. Новый электромобиль является первым автомобилем, использующим платформу MEB концерна для внедорожника-купе. Он будет представлен на выставке в качестве почти серийной концепции перед поступлением в продажу в следующем году. Электрический внедорожник будет иметь полный привод с двигателем на задней оси мощностью 150 кВт, и 75 кВт - на передней оси. Запас хода составляет 497 километров. Компания также обещает, что ID.5 GTX будет полностью подключен к сети, сможет получать обновления по воздуху и оснащен технологией Car2X.

Еще одна новинка - VW ID.3. С ID.3 Pro S Volkswagen вступает в новую эру экологически чистой электромобильности. У него батарея емкостью 77 кВтч. В рамках гарантии и в соответствии с изложенными в ней положениями и условиями, Volkswagen AG гарантирует покупателю нового автомобиля BEV с электрическим приводом, что полезная емкость батареи не упадет ниже 70% в течение восьми лет (или до 160 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше). Мощность - 150 кВт/204 л., разгон до 100 км/ч - 7,9 секунды.

Еще одна “Фольксвагеновская” новинка - VW ID.4 Pro Performance. Он прочен, как внедорожник, и устойчив, как ID. Его системная мощность 150 кВт/204 л.с., аккумулятор имеет полезную энергоемкость 77 кВт-ч, а максимальная дальность действия - 518 км. Разгон до 100 км/ч - 8,5 секунды.

VW Golf GTE имеет мощность 180 кВт (245 л.с.) благодаря эффективной гибридной технологии подключаемых модулей. Она состоит из почти бесшумного электродвигателя и инновационного бензинового двигателя TSI 1,4 л с непосредственным впрыском мощностью 110 кВт (150 л.с.). Вместе эти моторы разгоняют Golf GTE от 0 до 100 км/ч всего за 6,7 секунды и до максимальной скорости 225 км/ч.

Китайский XPENG грозится представить свой летающий автомобиль 5-го поколения X2. Это - последнее поколение летающих машин, разработанное HT Aero. В новой версии предлагаются: радарное определение дальности, сенсорное предотвращение препятствий, парашют и т. д. Длина Х2 - 4,97 метра, ширина - 4,78 метра, высота - 1,36 метра. Крылья можно сложить, в результате чего длина корпуса составит 4,79 метра, а ширина - 1,95 метра. Диаметр винта - около 1,83 метра. Полностью изготовленный из углеродного волокна летающий автомобиль весит 560 кг, а максимальный взлетный вес составляет 760 кг. Ожидается, что он сможет путешествовать со скоростью 130 километров в час и иметь запас хода 35 минут на высоте 1000 метров.

Еще одна китайская новинка - интеллектуальный электромобиль XPENG P7 Wing Edition. Новая флагманская версия P7 призвана максимально подчеркнуть спортивный и динамичный стиль. Она имеет пару специально разработанных передних дверей, как в “Ламбо” и клиенты могут персонализировать угол их открывания. P7 Wing Edition оснащен XPILOT 3.0, слева и справа установлены два радара объезда препятствий, которые автоматически определяют препятствия и контролируют движение двери в процессе открывания. Разгон до 100 км/ч - 4 сек.

Китайский городской внедорожник XPENG G3i - это обновленная версия G3. G3i имеет дизайн X-Robot Face и новые цвета кузова. Он занял первое место в тестах автоматической парковки i-VISTA в 2020 году и выиграл премию Interstellar Design Language iF Design Award. А также - получил двойной сертификат безопасности от Китайского автомобильного исследовательского института и Китайского исследовательского института страхования.

Ближе к открытию будет информация и о других премьерах Мюнхена. Следите за публикациями.