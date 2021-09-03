Суд одобрил забастовку железнодорожников Deutsche Bahn
В результате стачки машинистов поездов Deutsche Bahn 75% рейсов дальнего следования по всей Германии отменены, сообщает Корреспондент.
В Германии суд по трудовым спорам во Франкфурте-на-Майне в срочном порядке рассмотрел иск железнодорожного концерна Deutsche Bahn по вопросу о забастовке рабочих. По итогам трехчасового обсуждения вечером в четверг, 2 сентября, суд решил отклонить требование перевозчика, который добивался выдачи разрешения на прекращение стачки.
Как заявили в суде, забастовка не преследует незаконные цели и, таким образом, может продолжаться. Deutsche Bahn подал апелляционную жалобу на это решение в земельный суд по трудовым спорам.
"Суд нам совершенно ясно подтвердил: забастовка законна, допустима и пропорциональна", – прокомментировал постановление глава Немецкого профсоюза машинистов GDL Клаус Везельски.
В Deutsche Bahn заметили, что коллективный договор все еще в процессе обсуждения, и призвали GDL
"немедленно прекратить забастовку и вернуться за стол переговоров". Лидер профсоюза, в свою очередь, подчеркнул, что трудовой спор продлится до тех пор, пока DB не сделает своим сотрудникам
"материально разумное предложение".