Легендарная группа ABBA представила новые песни

Легендарная шведская группа ABBA впервые за 40 лет представил 2 новых песни. Также 5 ноября коллектив планирует выпустить новый альбом и порадует поклонников виртуальными "гастролями", сообщает 24 Канал.

Музыканты презентовали новый проект в лондонском Олимпийском парке. Теперь фанаты в разных уголках мира с нетерпением ожидают премьеру новой пластинки.

Новые песни группы ABBA

Коллектив опубликовал на личном ютуб-канале фортепианную балладу I Still Have Faith in You ("Я все еще верю в тебя"). В видеоработе новая музыка возложена на старые кадры с выступлений ABBA.

ABBA – I Still Have Faith in You: смотрите видео онлайн

Вторая песня вышла под названием Do not Shut Me Down ("Не закрывай меня").

ABBA – Don't Shut Me Down: смотрите видео онлайн

Альбом и "гастроли" ABBA

5 ноября должна состояться премьера нового альбома ABBA – Abba Voyage, в который войдут 10 песен. Виртуальные "гастроли" группы начнутся 27 мая 2022 года. Они будут проходить в построенном зале на востоке Лондона. "Концерты" запланированы 6 дней в неделю.