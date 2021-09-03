Две области не соответствуют "зеленой" зоне второй день подряд

Сегодня, 3 сентября, все области Украины находятся в "зеленой" зоне карантина. Однако эпидемиологические показатели в двух регионах находятся не в пределах нормы, сообщает РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

В частности, в Луганской области два дня подряд наблюдается высокий показатель госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, он составляет 51,4%, а вчера преодолевал отметку более чем в 75%.

Кроме того, Одесская область также демонстрирует уже второй день превышение по данному показателю. Сейчас он остановился на отметке 53,7%, а днем ранее составлял более 70%.

Между тем, ситуация с динамикой COVID-госпитализаций стабилизировалась во Львовской и Луганской областях, где еще вчера она составляла 54,4% и 56,2%, сейчас составляет 47,8 и 37,0% соответственно.

Отметим, что норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%.

Напомним, за минувшие сутки в Украине госпитализированы 826 человек с коронавирусом.

Автор: Мария Кучерявец