Букмекеры оценили шансы Украины на выход на ЧМ-2022

Спортивные аналитики не верят в то, что у сборной Украины остались шансы на прямое попадание на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Они практически не сомневаются в том, что Франция останется на первой позиции в нашей отборочной группе и завоюет путевку на Мундиаль. Вероятность наступления этого события оценена котировкой 1,10, сообщает Обозреватель.

Несмотря на это, букмекеры все еще считают, что наша национальная команда сумеет выйти в плей-офф. На то, что Украина закончит квалификацию на первом или втором местах, можно поставить за коэффициент 1,72, а на победу подопечных Александра Петракова в группе – за 9,00.

Финляндия и Босния и Герцеговина, по мнению аналитиков, имеют приблизительно равные шансы на попадание в стыковые матчи: 3,75 и 4,00, соответственно.

Котировки на выход из группы, в которой играет Украина. Источник: Bet365

Отметим, что 10 сборных, занявших вторые позиции в группах, и еще 2 национальные команды из Лиги наций попадут в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Там их распределят по трем турнирным сеткам, в рамках которых будут сыграны полуфиналы и финал. Таким образом станут известны еще три участника Мундиаля из европейской конфедерации.

В субботу, 4 сентября, подопечные Петракова примут в Киеве на НСК "Олимпийский" французов