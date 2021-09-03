Денисова указывает на нарушения Конституции в законопроекте об олигархах

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором указывает на несоответствие Конституции Украины законопроекта об олигархах, сообщает Интерфакс-Украина.

"Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина" , - говорится в письме.

В перечень таких норм указываются наделение президента и СНБО не предусмотренными Конституцией Украины полномочиями, ограничение прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ и тому подобное.

"На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия)" , - предлагает Денисова.

Уполномоченный по правам человека отмечает, что принятие закона об олигархах в существующей редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном суде.