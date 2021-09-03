"Слуги народа" хотят провести в Раде "морской день"

"Слуги народа" хотят провести в Раде "морской день"
Фото: Facebook

Народные депутаты от «Слуги народа» хотят назначить в Верховной Раде специальный пленарный день, который будет полностью посвящен законопроектам портовой сферы и морехозяйственного комплекса.

Об этом сообщил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время рабочей поездки в Одессу, где он провел встречу с предпринимателями и лицами морской отрасли.

«Вопросов так много, что у нас уже вызревает «морской день» в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты, и в этот день будем голосовать только их», - пояснил он.

Как отметил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, от работы водного транспорта зависит благосостояние более 1 миллиона украинцев, если считать работников этой сферы вместе с членами их семей.

«При этом в области накоплено много вопросов, которые долгое время не решались. Это вопрос улучшения хозяйственной деятельности, восстановления финансирования отрасли, использования портовых сборов, дерегуляции и многие другие вопросы, решение которых должно привести к улучшению состояния дел в отрасли водного транспорта», - сказал замминистра.

Среди проблем, озвученных участниками встречи, были следующие:

  • дивидендная политика, которая не позволяет государственным предприятиям оставлять достаточно средств на собственное развитие;
  • поощрения перевода судов на украинский флаг;
  • передача части доходов от портовой отрасли на нужды общин;
  • сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах, из-за чего руководители большинства таких предприятий работают в статусе исполняющих обязанности;
  • отсутствие достаточных средств на дноуглубление;
  • сложные регуляторные процедуры при построении частных объектов на землях водного фонда;
  • высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке дорог к портам;
  • недостаток законных механизмов возврата госпредприятию имущества, сданного в аренду.
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