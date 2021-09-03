"Слуги народа" хотят провести в Раде "морской день"
Народные депутаты от «Слуги народа» хотят назначить в Верховной Раде специальный пленарный день, который будет полностью посвящен законопроектам портовой сферы и морехозяйственного комплекса.
Об этом сообщил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко во время рабочей поездки в Одессу, где он провел встречу с предпринимателями и лицами морской отрасли.
«Вопросов так много, что у нас уже вызревает «морской день» в Раде. Вместе с представителями отрасли мы соберем все инициативы, оформим их в законопроекты, и в этот день будем голосовать только их», - пояснил он.
Как отметил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков, от работы водного транспорта зависит благосостояние более 1 миллиона украинцев, если считать работников этой сферы вместе с членами их семей.
«При этом в области накоплено много вопросов, которые долгое время не решались. Это вопрос улучшения хозяйственной деятельности, восстановления финансирования отрасли, использования портовых сборов, дерегуляции и многие другие вопросы, решение которых должно привести к улучшению состояния дел в отрасли водного транспорта», - сказал замминистра.
Среди проблем, озвученных участниками встречи, были следующие:
- дивидендная политика, которая не позволяет государственным предприятиям оставлять достаточно средств на собственное развитие;
- поощрения перевода судов на украинский флаг;
- передача части доходов от портовой отрасли на нужды общин;
- сложные процедуры конкурсов на руководящие должности в государственных структурах, из-за чего руководители большинства таких предприятий работают в статусе исполняющих обязанности;
- отсутствие достаточных средств на дноуглубление;
- сложные регуляторные процедуры при построении частных объектов на землях водного фонда;
- высокие тарифы на железнодорожные перевозки, которые приводят к перегрузке дорог к портам;
- недостаток законных механизмов возврата госпредприятию имущества, сданного в аренду.