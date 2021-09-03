Audi показала свой самый роскошный электромобиль

Новый Audi Grandsphere презентовали онлайн в Германии, сообщает АвтоПортал.

Концепт-кар является предвестником нового поколения флагманского Audi A8. Публике его покажут через несколько дней на автошоу в Мюнхене.

Audi Grandsphere – большой четырехместный седан длиной 5,35 м, шириной 2 м и высотой 1,39 м. Авто получился динамичным на вид – с купеобразной крышей и зауженной задней частью. На концепте также показали новый стиль фирменной решетки радиатора.

Двери Audi Grandsphere выполнены распашными, причем авто распознает владельца и загружает его сохраненные настройки. В салоне изображение проецируется прямо на переднюю панель – она заменяет собой дисплей. При активации автопилота руль и педали прячутся.

Audi Grandsphere оснастили двумя электромоторами (по одному на ось), суммарно развивающими 710 л. с. и 960 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с. Авто получил полноуправляемое шасси и пневмоподвеску с функцией скана дороги.

Аккумуляторная батарея на 120 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 750 км. Audi Grandsphere поддерживает 800-вольтную зарядку – подзарядиться на 80% можно за 25 минут.