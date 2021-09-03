Украинское общество не допустит авторитарного режима - Зеленский

Сильное и демократичное гражданское общество, существующее в Украине, делает невозможным установление авторитарного режима, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с преподавателями и экспертной средой Стэнфордского университета в рамках визита в США, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба президента, в ответ на вопрос, не боится ли он, убив "дракона", стать "драконом", Зеленский сказал, что появления такого "дракона" украинское общество не допустит.

"Что касается "убить дракона", то я президент Украины два года. У ваших знакомых (в России. - ред.) ситуация сложнее, но это - внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что ни хотел, кто бы себе что ни придумал, "дракону" появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут" , - уверен президент.

Он также отметил, что украинцы и русские имеют общие периоды истории и общие победы, однако государственная политика России кардинально отличается от политики Украины и "направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать".