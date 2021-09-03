Предприятия Минэнерго получили сотни миллионов убытков
За второй квартал 2021 года предприятия Министерства энергетики получили 295,5 миллиона гривень совокупных чистых убытков, сообщает Марлин.
Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за второй квартал 2021 года.
Всего 24 энергетических государственных предприятия получили убытки на сумму 441,7 млн грн, в то время как 15 предприятий принесли прибыль – 146,2 млн грн. Одно предприятие вышло в "ноль".
Наибольшие убытки во втором квартале получили следующие госпредприятия:
Восточный горно-обогатительный комбинат – 238,6 млн грн
ГП "Первомайскуголь" – 86,7 млн грн
ГП "Шахта им. М.С. Сургая" – 82,2 млн грн
ГП "Торецьквугилля" – 67,5 млн грн
ОАО "Лисичанскуголь" – 47,9 млн грн