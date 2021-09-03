Предприятия Минэнерго получили сотни миллионов убытков

Предприятия Минэнерго получили сотни миллионов убытков

За второй квартал 2021 года предприятия Министерства энергетики получили 295,5 миллиона гривень совокупных чистых убытков, сообщает Марлин.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за второй квартал 2021 года.

Всего 24 энергетических государственных предприятия получили убытки на сумму 441,7 млн грн, в то время как 15 предприятий принесли прибыль – 146,2 млн грн. Одно предприятие вышло в "ноль".

Наибольшие убытки во втором квартале получили следующие госпредприятия:

Восточный горно-обогатительный комбинат – 238,6 млн грн

ГП "Первомайскуголь" – 86,7 млн грн

ГП "Шахта им. М.С. Сургая" – 82,2 млн грн

ГП "Торецьквугилля" – 67,5 млн грн

ОАО "Лисичанскуголь" – 47,9 млн грн

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