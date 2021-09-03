Предприятия Минэнерго получили сотни миллионов убытков

За второй квартал 2021 года предприятия Министерства энергетики получили 295,5 миллиона гривень совокупных чистых убытков, сообщает Марлин.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за второй квартал 2021 года.

Всего 24 энергетических государственных предприятия получили убытки на сумму 441,7 млн грн, в то время как 15 предприятий принесли прибыль – 146,2 млн грн. Одно предприятие вышло в "ноль".

Наибольшие убытки во втором квартале получили следующие госпредприятия:

Восточный горно-обогатительный комбинат – 238,6 млн грн

ГП "Первомайскуголь" – 86,7 млн грн

ГП "Шахта им. М.С. Сургая" – 82,2 млн грн

ГП "Торецьквугилля" – 67,5 млн грн

ОАО "Лисичанскуголь" – 47,9 млн грн