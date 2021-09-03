Андрей Шевченко очаровал трогательным фото с мамой и сестрой

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко растрогал сеть семейной фотографией. В Киеве он собрал родных на ужин. Среди родных, с которыми мужчина провел время, были его мама и сестра, сообщает 24 Канал.

Андрей Шевченко в своем инстаграме в основном публикует фотографии с футбольной жизни. Однако семейные кадры очень сильно интересуют его более чем миллионную аудиторию подписчиков.

В Киеве мужчина собрал родных на ужин. Семья собралась в уютном заведении столицы, где провела время за душевными разговорами.

Андрей Шевченко нежно обнимал маму – Любовь Михайловну и племянницу. Позади них стояла старшая сестра 44-летнего футболиста – Елена вместе с мужем. На их лицах сияли улыбки. Видно, что в этот семейный вечер все изрядно довольны.

"Семейный ужин в Киеве. Люблю вас" , – написал Шевченко под фото.