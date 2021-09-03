Швеция одержала волевую победу над Испанией в домашнем матче отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года, который должен пройти в Катаре. Поединок, который прошел на стадионе в пригороде Стокгольма, закончился со счетом 2:1, сообщает Обозреватель.

"Красная фурия" быстро подтвердила реноме фаворита встречи, отличившись голом уже на 4-й минуте. Карлос Солер откликнулся на навес на дальнюю штангу и забил первый мяч за сборную в дебютном матче.

Солер открыл счет в матче

Буквально в следующей атаке хозяева отыгрались усилиями Александера Исака, который перехватил "круглого" после ошибки защитника и нанес точный удар низом в дальний угол. Испанцы традиционно больше владели мячом, но это не помогало им создавать реальную угрозу у ворот "Тре кунур".

Исак вернул свою команду в игру

На исходе часа игры шведы вышли вперед. Деян Кулушевски обыграл защитника гостей на фланге и выполнил нацеленный пас в штрафную площадь, где "круглого" уже поджидал Виктор Классон. Он принял передачу и вторым касанием пробил в ближний угол.

В дальнейшем счет мог измениться как в одну, так и в другую сторону, но и те, и другие свои моменты для голов не реализовали.

Швеция лидирует в группе B с 9 очками после 3 поединков. Испанцы сыграли уже 4 матча и набрали в них всего 7 пунктов. Теперь даже выигрыш всех матчей не гарантирует "Красной фурии" первое место и прямую путевку на ЧМ-2022.