Тренды моды для мужчин в сезоне осень-зима 2021-2022

Многие тренды прошлого года перекочевали в грядущий сезон, однако акценты в цветах, фактурах и принтах заметно изменились. Фасоны стали удобнее и строже, а цветовая гамма редко поражает взгляд яркими и броскими цветами, сообщает Tossy.

Повседневная мужская мода стала существенно комфортнее: в тренде — уютные пальто, брюки свободного кроя и мягкие джемперы, которые позволяют создавать расслабленные аутфиты в стиле кэжуал. Многие дизайнеры используют в образах аристократические детали и мотивы клубного стиля. В связи с этим модными будут бархатные и велюровые фактуры, которые забрали лидерские позиции у твида и шерсти.

Самым модным из них в новом сезоне будут стильные перчатки нетипичных оттенков.

Именно этот аксессуар поможет расставить акценты в зимних и осенних образах.

Что касается модных цветовых решений, то большинство представителей сильного пола оценят ее по достоинству – в тренде будут все оттенки коричневого, бежевого, серого, хаки. В моде остаются вещи оливкового, черного и бордового оттенков.

Также дизайнеры рекомендуют обратить внимание на оттенки гнилой вишни, грозового неба и выдержанного вина. Новинками в мужской моде станут оттенки лаванды и фиолетового, которые будут весьма популярны в грядущем сезоне. Из принтов актуальными в мужских образах будут анималистические узоры, а также наличие логотипов – еще один тренд восьмидесятых годов.

Из классики можно отметить шотландскую клетку, которая подчеркивает аристократизм и невозмутимость мужского образа.