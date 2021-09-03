План трансформации Украины: опубликован список проектов

В своем Плане трансформации Украины на 5-10 лет президент Владимир Зеленский представил 80 проектов на сумму 277 млрд долларов, сообщает Деловая столица.

Некоторые из проектов обнародовал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Он отметил, что "по понятным причинам" не будет публиковать проекты Министерства обороны.

Список некоторых проектов:

развитие сети государственных ключевых исследовательских лабораторий, избрание приоритетных для украинского-американского сотрудничества научных направлений, по которым украинские ученые получат современную исследовательскую (в том числе электронную) инфраструктуру;

участие в программе по исследованию Луны Artemis, участие в программе НАСА по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс;

трансфер технологий производства лекарственных средств и иммунобиологических препаратов из США в Украину;

создание системы, направленной на комплексное содействие ветеранского предпринимательства и внедрения институционально-финансовых инструментов ветеранского предпринимательства, в частности, путем внедрения Украинского ветеранского фонда;

развитие в Украине производства титановой продукции, апатита и редкоземельных элементов для стран-партнеров Североатлантического альянса;

производство биотоплива 2-го поколения (в частности, биодизеля) для экспорта в ЕС и последующего потребления в Украине;