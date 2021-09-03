План трансформации Украины: опубликован список проектов
В своем Плане трансформации Украины на 5-10 лет президент Владимир Зеленский представил 80 проектов на сумму 277 млрд долларов, сообщает Деловая столица.
Некоторые из проектов обнародовал народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Он отметил, что "по понятным причинам" не будет публиковать проекты Министерства обороны.
Список некоторых проектов:
- развитие сети государственных ключевых исследовательских лабораторий, избрание приоритетных для украинского-американского сотрудничества научных направлений, по которым украинские ученые получат современную исследовательскую (в том числе электронную) инфраструктуру;
- участие в программе по исследованию Луны Artemis, участие в программе НАСА по развитию пилотируемых полетов на поверхность Луны и в будущем на Марс;
- трансфер технологий производства лекарственных средств и иммунобиологических препаратов из США в Украину;
- создание системы, направленной на комплексное содействие ветеранского предпринимательства и внедрения институционально-финансовых инструментов ветеранского предпринимательства, в частности, путем внедрения Украинского ветеранского фонда;
- развитие в Украине производства титановой продукции, апатита и редкоземельных элементов для стран-партнеров Североатлантического альянса;
- производство биотоплива 2-го поколения (в частности, биодизеля) для экспорта в ЕС и последующего потребления в Украине;
- строительство сети установок для производства биогаза, биометана и электроэнергии из биомассы;
- "Американо-украинский киберальянс": усиление возможностей Украины и США в сфере кибербезопасности;
- строительство в Украине масштабных дата-центров с облачными сервисами от корпораций Amazon — AWS, Microsoft Azure, Alphabet — Google Cloud;
- строительство башен под базовые станции мобильной связи вдоль железнодорожных путей, предоставление кредитных ресурсов под 0% при покупке украинскими мобильными операторами телекоммуникационного оборудования американского производства;
- модернизация (замена, ремонт, теплоизоляция) сетей теплоснабжения и внедрения «умных сетей» сегмента производства и поставки тепловой энергии;
- внедрение комплексной программы энергоэффективности, которая включает мероприятия по теплоизоляции жилых домов, установка энергоэффективных оборудования и систем измерения, включая «умные счетчики» вместе с мерами по стимулированию энергосбережения потребителями;
- обустройство подземных хранилищ газа Нафтогаза для хранения углерода;
- строительство Киевской обходной дороги, привлечения инвестиций в строительство 6 новых секций дорог общей протяженностью 150 км, более 20 транспортных развязок, нового моста через Днепр;
- строительство плавучего украинского LNG-терминала и инфраструктуры для его присоединения к украинской ГТС;
- интеграция Украинской железнодорожной системы с европейской, внедрение западных стандартов вместо советских, сочетание Киева высокоскоростными путями с польской границей ЕС и м. Одесса счет строительства двух скоростных линий общей протяженностью 1.1 км, 6 железнодорожных вокзалов, приобретение 22 локомотивов, увеличение использования экологического железнодорожного электротранспорта.