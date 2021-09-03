Переводы от трудовых мигрантов в Украину будут сокращаться

Рост поступлений валюты от трудовых мигрантов в страну приблизился к своему максимуму, а в перспективе 10 лет он может начать сокращаться, сообщает Деловая столица.

Денежный поток

Национальный банк Украины обнародовал свежую статистику об объеме денежных переводов трудовых мигрантов в Украину. Согласно этим данным, за январь-июль этого года объем частных денежных переводов по сравнению с январем-июлем прошлого года вырос на 11% до $7,3 млрд. При этом такая положительная динамика (рост объема переводов примерно на 11%) сохраняется уже как минимум третий месяц подряд — с мая этого года.

Поэтому вполне ожидаемо, что в этом году вливания в украинскую экономию со стороны трудовых мигрантов поставят очередной рекорд. Если в 2019 г. и в 2020 г. объем поступившей от мигрантов валюты составил примерно по $12 млрд, то в этом году можно ожидать более $13 млрд. К слову, рост объема денежных переводов до $13,3 млрд прогнозировал еще в июле заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий.

С ожидаемым увеличением поступлений валюты от трудовых мигрантов соглашается и президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. По его словам, количество поездок украинских трудовых мигрантов в Польшу (где их наибольшее количество — около 1,5 млн), в этом году растет. Он приводит следующую статистику: если всего за 2020 г. из Украины в Польшу въехало 3,6 млн человек (а львиная доля от этого количества — это именно трудовые мигранты, поскольку туризм так и не восстановился после карантина), то только за первую половину этого года границу между Украиной и Польшей пересекли 2 млн. человек.

При этом на увеличение объема денежных переводов повлияет и повышение минимальной зарплаты трудовых мигрантов в Польше — только в этом году она выросла на 200 злотых (1400 грн), а еще на 200 злотых она вырастет в следующем году.

Уедет еще больше рабочих рук

Василий Воскобойник считает, что в Украине уже сформировалась прослойка населения, которое постоянно ездит за границу на заработки. Но со временем эти люди вынуждены делать выбор: продолжать и далее периодически выезжать на заработки за рубеж и потом возвращаться в Украину, или же остаться там навсегда, забрав свою семью.

"И это уже не трудовая миграция, а эмиграция. Если это происходит, то кому тогда будут перечисляться деньги в Украину?" , — сказал он.

При этом Польша, испытывающая как и вся Европа, демографический кризис, хочет привлечь до 6 млн граждан из Украины, Беларуси, России, Армении и Грузии к себе на постоянное проживание. И для этого она создает и будет создавать новые программы, стимулирующие этот процесс.

Например, как отметил Василий Воскобойник, польское правительство планирует с 2022 г. дать украинцам, которые приедут первый раз на работу, возможность не платить половину налогов. Эта норма, как ожидается, будет действовать в течение 4-х лет. Но мало того, она также будет распространяться и на бизнес, которые переедет в эту страну.

"Потому что в Польше понимают — экономический рост зависит от наличия свободных рабочих рук" , — сказал он.

Эта норма только усилит отток из Украины в Польшу бизнеса, который и так уже активно туда перебирается. Посол Украины в Польше Андрей Дещица в июле этого года обнародовал такую статистику: если в 2014 г. в Польше было 680 фирм, владельцами которых были украинцы, то к 2021 г. их численность выросла уже до 16 тыс.

Денег больше не станет

Таким образом, ожидать дальнейшего роста притока валюты из-за рубежа от трудовых мигрантов не стоит. Наоборот, для Украины активизация эмиграции рабочих рук обернется снижением притока денежных переводов. При этом эксперты не ожидают, что поток поступающей из-за рубежа валюты поддержит новая волна трудовых мигрантов. По оценке демографов, к 2030 г. количество трудоспособного населения Украины сократится на 3 млн человек, и это без учета тех, кто выедет за границу и там останется, — это именно сокращение из-за старения и вымирания населения. А процент тех, кто будет вовлечен в трудовую миграцию, останется примерно на сегодняшнем уровне — 16-18%, и он вряд-ли повысится из-за инертности населения.

Поэтому из-за сокращения трудоспособного населения сократится и количество трудовых мигрантов, а вместе с этим — и приток валюты, которая сегодня так бодро подпитывает украинскую экономику.

Автор: Александр Суков