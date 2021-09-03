В Беларуси прокомментировали отнощения с талибами в Афганистане

Отношения Беларуси с Афганистаном будут зависеть от действий пришедших к власти в этой стране талибов, заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.

"Нельзя торопиться. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри Афганистана, какое будет сформировано правительство, о каких политических принципах они (талибы - ред.) заявят, как будут выстраивать отношения с соседями. Самое главное, чтобы было чёткое понимание того, что из Афганистана не должна исходить угроза для сопредельных стран и нашего государства" , - сказал Макей.

Он добавил, что Афганистан представляет для Беларуси серьёзный интерес.