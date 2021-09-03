Болит шея: какие опасности скрывает боль в шее

Боль в шее очень часто обусловлена обычным мышечным перенапряжением или изменениями в межпозвоночных дисках при остеохондрозе. Но очень часто боль в шее является симптомом опасных заболеваний, новообразований или других серьезных патологий, сообщает Здоровьесберегающий канал.

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