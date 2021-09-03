Toyota RAV4: какие есть альтернативы на авторынке

Лидеры в сегменте компактных кроссоверов определились давно, но далеко не все покупатели готовы идти на поводу у мнения большинства. Что могут предложить покупателям другие участники рынка, сообщает Auto.Ria.

Представленное в 2018 году пятое поколение Toyota RAV4 стало бестселлером на нашем рынке практически сразу после местной премьеры. И несмотря на то, что паркетник уже нельзя назвать самым свежим, клиенты выстраиваются в очередь за новеньким авто примерно так же, как это было в 2020-м. И это при том, что японский кроссовер соревнуется за клиента в одном из самых переполненных сегментов рынка. Полный список всех конкурентов этого авто очень велик, так что сегодня мы остановимся на тех, о присутствии которых у нас часто и порой незаслуженно забывают.

Toyota RAV4

Причины любить RAV4 у каждого автомобилиста свои. Кому-то этот автомобиль нравится за агрессивный дизайн, который сильно диссонируют с предыдущими поколениями, другие больше ориентируются на престижность бренда и имидж производителя крепких и надежных авто. Ну и разумеется, главным фактором при покупке является цена, — и в этом плане у Toyota есть решения почти на любой (пусть и не самый тощий) кошелек.

На данный момент входной ценник за RAV4 начинается с 692 180 гривен, что очень даже неплохо, если сравнить с конкурентами. При этом за эти деньги вы получаете самый простой переднеприводный кроссовер с двухлитровым бензиновым мотором и 6-ступенчатой механикой. Учитывая особенности трансмиссии и требования целевого клиента, эту версию сложно рассматривать даже как начальную, а точно такой же автомобиль, но с вариатором обойдется уже на 50 тысяч дороже.

Топовых модификаций здесь сразу несколько. За 1 080 140 гривен можно купить кроссовер в богатом исполнении Premium с обычным двухлитровым 173-сильным мотором. Доплатив еще около 100 тысяч гривен можно заменить силовую установку на 2,5-литровый гибрид, а на вершине этого списка стоит гибридный RAV4 с возможностью подзарядки от электросети. За такую версию в автосалоне уже просят 1 688 180 гривен. Для сравнения, за эти деньги можно уже смотреть Land Cruiser Prado или Highlander в не самой бедной комплектации.

Но в целом новый RAV4 продолжает традиции своих предков. Хорошо собранный автомобиль с не бедными комплектациями и широким перечнем версий на любой кошелек. К минусам автомобиля можно причислить отсутствие дизельных модификаций, не очень темпераментный мотор в базовой версии, ну и необходимость ожидать поставок в очереди также сложно причислить к плюсам. Впрочем, сейчас с наличием дела обстоят полегче.

Mazda CX-5

Стильная, немного более компактная японская альтернатива из Хиросимы. Автомобили этого бренда у нас обычно выбирают люди помоложе, чем те, кто ездит на «Тойотах», — и их принято считать более «азартными» на дороге. Но на деле особой разницы с предыдущим «японцем» в плане динамики здесь не увидеть. Как минимум, если брать во внимание базовые версии.

На нашем рынке на самые доступные модификации CX-5 устанавливается 150-сильная двухлитровая бензиновая «четверка», работающая с 6-ступенчатым «автоматом». В переднеприводном исполнении такой кроссовер у нас оценен в 785 900 гривен, а за полноприводную модификацию придется доплатить около 90 тысяч гривен. При этом в обоих случаях вам для выбора доступно только базовое исполнение Touring.

Более мощный 194-сильный 2,5-литровый агрегат используется в самых дорогих комплектациях Style+ (от 1 034 400 грн) и Top (от 1 129 600 грн). Но даже с этим мотором рассчитывать на ураганную динамику особо не стоит. Что же касается самих исполнений, то они заметно отличаются от базового. Здесь уже предлагается кожа в оббивке салона, проекционный дисплей напротив водителя и много других интересных особенностей.

В целом Mazda CX-5 подкупает клиентов своим интересным фирменным дизайном и добротными материалами салона, которые можно встретить в топовых исполнениях. В плане силовых установок выбор ограничивается бензиновыми атмосферными «четверками» без возможности выбрать «полноценный» гибрид или турбодизель.

Citroen C5 Aircross

Один из самых необычных представителей этого сегмента, который сильно отличается от «японцев» или «корейцев». Причем, помимо нестандартного дизайна Citroen C5 Aircross подкупает своим французским шармом и довольно энергоемкой подвеской, которая неплохо подходит для наших дорог.

За самую доступную версию паркетника украинские дилеры просят от 739 400 гривен, за которые вы получите паркетник в исполнении Feel с базовым 1,6-литровым турбомотором, который на пике развивает 165 лошадиных сил. К слову, это единственный бензиновый агрегат, доступный для этой модели.

В следующем исполнении Feel Pack уже доступно три двигателя на выбор. За паркетник с бензиновым двигателем здесь придется выложить 777 400 гривен. В это же время, за 1,5-литровый 130-сильный BlueHDi придется доплатить еще 26 400 гривен. На вершине моторной линейки Citroen C5 Aircross расположился двухлитровый 180-сильный турбодизель, который отлично сочетает приличную тягу и приемлемый расход топлива. С таким двигателем кроссовер можно купить в исполнении Feel Pack (от 833 400 гривен) или Shine Pack, который дилеры оценили в 896 900 гривен.

К преимуществам французского паркетника можно отнести конкурентную цену, броский дизайн и наличие экономичных дизельных моторов. Да и с коробками передач французы в последние годы хорошо поработали. Вместо преселективных роботов здесь сплошные «классические автоматы»: 6-ступенчатый для бензинового мотора и 8-диапазонные для «дизелей». А вот отсутствие полноприводной версии можно назвать одним из главных минусов модели. Хотя присутствие такой трансмиссии не всегда оправдано на городском паркетнике, у нас это часто воспринимается как заметный недостаток.

Subaru Forester

Кроссовер Subaru Forester хорошо продается на родине и пользуется большим спросом в Северной Америке, а вот у нас эта модель особых звезд с неба не хватает. «Лесник» до сих пор остается главным товаром в украинских дилерских центрах Subaru, но вот массовые потребители часто относятся к нему с опаской. И зря.

Мнение о ненадежности оппозитного мотора часто сильно преувеличено. Главное здесь правильно обкатать двигатель авто, используя в дальнейшем только качественные жидкости и расходники при обслуживании автомобиля. Вдобавок, официальные сервисные центры обладают довольно умеренной ценовой политикой, так что обслуживание этого авто не будет стоить космических денег.

За самую доступную версию паркетника дилерские центры просят от 865 500 гривен, за которые вы получите двухлитровый Forester со 156-сильным «атмосферником», а вот топовых исполнений у этой модели сразу несколько. Для тех, кто ищет не выделяющийся с виду кроссовер с хорошим набором современных опций и кожей в интерьере – лучше подойдет исполнение Premium, которое дилеры оценили от 1 192 600 гривен. Если же по душе яркие цветовые акценты, а в интерьере можно обойтись комбинированной оббивкой, тогда есть смысл присмотреться к версии Sport за 1 120 100 гривен.

Впрочем, даже в оспортивленном исполнении нам пока недоступен турбомотор, что часто болезненно воспринимается поклонниками марки. Для обеих топовых версий предлагается только атмосферная 2,5-литровая 184-сильная «четверка». Что же касается плюсов и минусов модели, то к плюсам можно отнести очень эластичный топовый двигатель, цепкую и надежную систему полного привода и один из лучших вариаторов на рынке. Среди минусов можно выделить высокую начальную цену, а также избыточный аппетит моторов. Ну и со страхами по поводу надежности «боксеров» японцам придется еще побороться.

Hyundai Tucson

Одна из самых молодых моделей в сегодняшней подборке, и этим – одна из самых интересных. Опасения по поводу покупки корейских авто давно улетучились на нашем рынке, что давно доказал KIA Sportage, который время от времени становится бестселлером в классе и по рынку в целом, порой отодвигая RAV4. А если учесть, что в Hyundai решили придерживаться старой ценовой политики, можно сказать что потенциал у Tucson сегодня очень хорош.

За самую доступную версию Express с двухлитровым 156-сильным «атмосферником» у нас сегодня просят от 704 800 гривен. Причем здесь мы можем наблюдать схожую картину, как и в случае с RAV4. В начальной версии предусмотрена установка 6-ступенчатой механики, а вот за востребованную в этом классе АКПП придется доплатить немногим более 32 000 гривен.

Тем, кто больше склоняется к дизельным моторам, корейцы предлагают остановиться на 136-сильном 1.6 CRD, который доступен с передним и полным приводом. Этот мотор появляется с промежуточного исполнения Dynamic, так что и цена у такого автомобиля будет соответствующей – от 888 100 гривен. А вот за 230-сильный гибрид, основанный на 1,6-литровом турбомоторе, придется заплатить 1 009 600 гривен.

За эти деньги вы получите машину в комплектации Dynamic. Что же касается самой дорогой версии, то за гибридный автомобиль в исполнении Top украинские дилеры просят от 1 241 100 гривен, — и это заметно дороже, чем стоит большинство его конкурентов. Правда, и ехать такая машина должна намного азартней.

В итоге

Сегмент компактных кроссоверов просто переполнен разнообразными предложениями, которые, в добавок, торгуются в очень близком ценовом диапазоне. Самый «низкий старт» все же за Toyota RAV4 - и, возможно, именно этим объясняется столь значительный спрос на довольно крупный кроссовер. Однако Mazda и Citroen предлагают не менее привлекательные и стильные автомобили, причем в распоряжении «француза» еще и линейка экономных тяговитых дизелей. Несомненный плюс Subaru - доступная по умолчанию система постоянного полного привода.

Так что при выборе автомобиля для себя есть смысл не смотреть, что берут остальные, а ознакомиться со всем ассортиментом. А еще следует собственными руками пощупать самые интересные варианты.