В Украине верующих ПЦУ вдвое больше, чем УПЦ МП — исследование

Среди православных украинцев 39% являются прихожанами Православной церкви Украины и 16% — прихожанами Украинской православной церкви Московского Патриархата, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в отчете по итогам социологического исследования, которое проводил Украинский институт будущего совместно с Нью Имидж Маркетинг Групп.

Исследование проводилось в августе, в нем приняли участие 5000 респондентов. Из них 72% назвали себя православными.

Еще 13% указали, что являются нерелигиозными, 8% — греко-католиками, по 2% отметили, что являются протестантами, относятся к религии, которой нет в списке, а также выбрали вариант "трудно сказать", 1% являются католиками, 0,3% — мусульманами и 0,2% — иудеями.

Православие также является самой распространенной религией во всех макрорегионах Украины (79% на Донбассе, по 78% на Юге и в Центре; 73% на Востоке и 57% на Западе).

Исследование проводилось в августе, в нем приняли участие 5000 респондентов

Среди всех возрастных категорий больше всего респондентов относят себя к православным христианам

Подавляющее большинство украинцев, которые относят себя к православию, не принадлежит ни к одной из епархий — такой вариант выбрали 43% из них. Также достаточно велико количество прихожан Православной церкви Украины — 39%. Третье место по количеству прихожан заняла Украинская православная церковь Московского патриархата — к ней себя относят 16% респондентов. Еще 2% выбрали вариант "трудно сказать" и еще 0,2% — вариант "другое".

"Важно обратить внимание на то, что православные респонденты всех возрастов обычно не относятся ни к одной из епархий. Из всех опрошенных православных верующих в возрасте 18-30 лет, 47% назвали себя просто православными и не относящимися ни к какому патриархату, среди опрошенных среднего возраста — 43% и среди старшего поколения — 41%" , — рассказывают авторы исследования.

Подавляющее большинство украинцев, которые относят себя к православию, не принадлежит ни к одной из епархий

Также прихожан ПЦУ всех возрастов больше, чем прихожан УПЦ МП. Так, среди старшего поколения принадлежащими к ПЦУ назвали себя 40%, среди людей среднего возраста — 39%, среди молодежи — 38%.

К прихожанам УПЦ МП себя отнесли 18% респондентов старшего поколения, 16% лиц среднего возраста и 12% молодежи.

Верующих ПЦУ всех возрастов больше, чем УПЦ МП.

Кроме того, прихожан Православной церкви Украины больше всего среди жителей Запада (55%), меньше всего — на Донбассе (22%). И наоборот: наибольшее количество верующих, которые относят себя к УПЦ МП, живет на Донбассе (59%), меньше всего — на Западе (23%).