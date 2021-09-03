Барселона отдала известного футболиста чемпиону Турции

Опорный хавбек "Барселоны" Миралем Пьянич отправился в аренду в турецкий "Бешикташ", который является действующим чемпионом своей страны, сообщает УНИАН.

Об этом пишет официальный Twitter стамбульского клуба.

Звездный полузащитник Боснии и Герцеговины проведет текущий сезон в аренде. "Бешикташ" не будет платить за аренду "Барселоне", но возьмет на себя обязательства по выплате зарплаты Миралему. Таким образом, каталонцы разгрузили свою зарплатную ведомость.

31-летний Пьянич этой осенью сыграет против сборной Украины в отборе к ЧМ-2022. Также в "Бешикташе" он будет играть бок о бок с бывшими знаменитостями УПЛ - Домагоем Видой и Алексом Тейшейрой, которые феерили в "Динамо" и "Шахтере" соответственно.

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