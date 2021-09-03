Международные резервы Украины адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ
Международные резервы Украины после выплаты более $1,3 млрд по еврооблигациям 1 сентября продолжают превышать $30 млрд, заявил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук, сообщает Интерфакс-Украина.
"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ", - сказал он на организованном инвестгруппой ICU 7-м Украинском финансовом форуме в Киеве в пятницу.
Замглавы Нацбанка отметил, что банковская система Украины готова к кредитованию, а ни коопоративный сектор, ни население не являются закредитованными, в отличие от многих других стран.
Как считает Николайчук, это может быть хорошим импульсом для роста в случае реализации этого фактора.