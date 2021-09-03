Международные резервы Украины адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

Международные резервы Украины после выплаты более $1,3 млрд по еврооблигациям 1 сентября продолжают превышать $30 млрд, заявил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ" , - сказал он на организованном инвестгруппой ICU 7-м Украинском финансовом форуме в Киеве в пятницу.

Замглавы Нацбанка отметил, что банковская система Украины готова к кредитованию, а ни коопоративный сектор, ни население не являются закредитованными, в отличие от многих других стран.

Как считает Николайчук, это может быть хорошим импульсом для роста в случае реализации этого фактора.