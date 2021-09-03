В Киеве на выходных продлят работу метро

Работу метрополитена в Киеве продлят на один час в ночь с 4 на 5 сентября из-за проведения на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча, сообщает Деловая столица.

"В ночь с 4 на 5 сентября, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между сборными командами Украины и Франции (начало игры в 21:45), работа метрополитена будет продлена на 1 час" , — говорят в метро.

Также возможно закрытие на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча, а после окончания игры — станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

В метрополитене объяснили, что вводят ограничения из соображений безопасности — чтобы избежать скопления пассажиров на платформах.

Пассажиров также призвали соблюдать масочный режим.