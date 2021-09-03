Alyosha и Тарас Тополя растрогали романтическим фотосетом

Известный украинский артист, солист популярной группы "Антитела" Тарас Тополя и его жена, певица Alyosha 2 сентября отмечают особую дату - годовщину своих отношений. Пара вместе уже 11 лет, а женаты 8 лет, и растят троих детей - сыновей Романа и Марка, а также маленькую дочку Марию, сообщает РБК-Украина.

В честь важной даты супруги поделились на своих страничках в Instagram романтическими кадрами из совместного фотосета. На фото Елена (настоящее имя певицы, - прим. ред.) и Тарас запечатлены в белоснежных нарядах на вершине горы. Они чувственно позируют в объятиях друг друга или же глядя глаза в глаза.

"Тепер вже наша 11 осінь разом. Кохаю!" - признался жене в любви Тополя.

фото: instagram.com/alyoshasinger

"Яким щасливим був би світ, якби кожен в ньому зустрів своє кохання" , - отметила счастливая Alyosha.

фото: instagram.com/alyoshasinger

Автор: Марина Настевич