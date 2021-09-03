Утвержден показатель зарплаты для расчета пенсий за квартал

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней заработной платы за второй квартал 2021 года, который согласно закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для расчета пенсии. Средняя зарплата выросла на 14,9%, сообщает РБК-Украина.

Согласно данным ПФУ, средняя зарплата составила:

апрель 2021 года - 12 561,59 гривен,

май - 12 660,61 гривен,

июнь - 14 185,04 гривен,

Таким образом, в июне средняя зарплата выросла 14,9% по сравнению с мартом (12 349,97 гривен).

Напомним, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы для расчета пенсий за 2020 год в сумме 10 340,35 гривен.

Таким образом, за год средняя зарплата выросла на 12,3%. За 2019 год этот показатель составлял 9205,19 гривен.

Автор: Александр Белоус