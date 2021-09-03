Зеленский объяснил, почему Украина не может ввести двойное гражданство

Законодательство о двойном гражданстве в Украине не может быть универсальным. Этот вопрос сложный — из-за того, что в оккупированном Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) Россия проводит принудительную паспортизацию украинцев, сообщает Дом.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета (Калифорния, США) 2 сентября.

"Я выступаю за двойное гражданство. Украинские парламентарии рассматривают этот вопрос. Но очень важно здесь — действительно ли это актуально именно сегодня. Потому что есть сложности. Касательно временной оккупации нашего украинского полуострова. Вы знаете правду, что есть паспортизация, была она долгой, более 20 лет проводилась паспортизация российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас происходят параллельные вещи на территории временно оккупированной части Донбасса" , — сказал президент.

Зеленский отметил, что в мирное время этот вопрос парламентарии могли бы быстро проголосовать, сделав его приоритетным.