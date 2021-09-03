Биржевая цена на газ в Украине установила исторический рекорд

Стоимость природного газа на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) превысила 20 000 грн за 1000 куб м (с НДС) в условиях предоплаты. Так, на торгах 2 сентября был установлен новый исторический максимум. Это самая высокая цена с 2015 года, когда начал функционировать рынок, сообщает ExPro.

В частности, компания "Укр Газ Ресурс" реализовала 50 тыс. куб. м ресурса сентября по цене 20 100 грн за 1000 куб. м. Всего было пять лотов по 10 тыс. куб. м с обязательной предоплатой до 7 сентября.

При том, что компания впервые продала газ на бирже. Последний раз она выходила на биржу в декабре прошлого года.

"Видим, что цены растут и уже есть покупатели, которые готовы покупать по таким ценам, это хорошая новость для нас" , – рассказал представитель компании.

Стоит отметить, что газ в Украине дорожает на фоне роста котировок на европейских хабах под влиянием ряда причин. Так, с 1 сентября транзит российского газа через Украину снизился на 15 млн куб. м в сутки.

Кроме того, просели с 2,5 до 2,1 млн куб. м в час поставки по газопроводу "Ямал-Европа".

Также повлияло прекращение отгрузок с LNG терминалов США в связи с угрозами урагана Ida. При этом Бразилия планирует наращивать импорт американского LNG (сжиженный природный газ), что может создать дополнительный дефицит на рынках Европы и Азии.