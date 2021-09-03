Безумие газовых цен. Как Газпром ставит на уши Европу

Цена на газ на европейских биржах выросла до рекордных значений — российский поставщик манипулирует ситуацией накануне отопительного сезона, попутно решая политические задачи, сообщает Деловая столица.

Август стал месяцем рекордного роста цен на газ на европейском рынке. Дошло до паники среди газовых трейдеров — они опасались недобора в хранилищах газа во время предстоящего зимнего отопительного сезона. Так, немецкие хранилища в середине августа были заполнены на 53% против прошлогодних 90%.

В целом на европейских газовых хабах цена варьируется от $620 до $630 (без учета налога на добавленную стоимость).

На фоне сокращения объемов транзита газа в Европу "Газпром" для текущего потребления распродавал газ из своих европейских хранилищ. Собственно, это и стало причиной всплеска цен — европейцы испугались, что могут зимой столкнуться с дефицитом газа.

Куда делся весь газ?

Итак, высокие цены на газ — прежде всего следствие низкого уровня запасов в северо-западных газохранилищах Европы и приближающегося начала отопительного сезона. В начале августа "Газпром" снизил объемы закачки газа в крупнейшие хранилища Европы: в ПХГ Австрии, Германии и Нидерландов. Как результат, запасы газа в европейских подземных газовых хранилищах сейчас рекордно низкие за всю историю.

В "Газпроме" такую ситуацию объясняют тем, что, дескать, компания сперва должна наполнить газом собственные российские хранилища после рекордного сокращения запасов прошлой зимой.

Нервозности рынку добавляет то, что "Газпром" прекратил продажи дополнительных объемов поставок газа на 2022 г. на своей электронной площадке. Он продавал там небольшие объемы, около 1% годового экспорта, но тем не менее. Дефицит сохраняется, цены растут, и никто не знает, сколько это еще продлится. Как и нежелание "Газпрома" наращивать поставки в Европу через украинскую ГТС.

Добавим сюда несколько странный пожар, который случился в ночь на 5 августа на заводе "Газпрома" по первичной переработке газового конденсата под Новым Уренгоем. Из-за аварии поставки по трубопроводу "Ямал — Европа" сократились, а цены выросли. Завод входит в дочернюю структуру "Газпрома" — "Газпром переработка". Это часть Уренгойского газодобывающего комплекса.

После сообщений о пожаре прокачка газа по трубопроводу "Ямал — Европа" снизилась вдвое, до 1 млн куб. м в час. Но уже к утру следующего дня объемы выросли до 1,5-1,6 млн куб. м. Однако "Газпром" в полной мере использовал пожар в своей PR-кампании по запугиванию европейцев. СМИ пестрели заголовками типа "Газпром проанализирует влияние пожара на заводе на поставки в ЕС".

Еще один фактор роста цен — то, что сейчас в Европу поступает очень мало сжиженного природного газа (СПГ). Рыночная ситуация такова, что СПГ в больших количествах уходит на азиатские рынки, где очень сильно растет потребление газа. Наиболее высокий спрос обеспечивает Китай, который наращивает выработку электроэнергии за счет газа, а не угля. Япония и Южная Корея также традиционно потребляют много СПГ.

"Газпром" считает прибыль

Разберемся, почему "Газпром", по сути, сознательно создал ситуацию дефицита газа, чтобы показать европейцам необходимость запуска и полноценной работы "Северного потока — 2".

2 сентября об этом практически прямо заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. На селекторном совещании, приуроченном ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности РФ, он сказал: "Еще до конца этого года, в этот отопительный сезон, мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток — 2" на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности".

Одновременно с опасениями европейцев из-за дорожающего накануне отопительного сезона газа, глава "Газпрома" сыграл и на экологической повестке. Он напомнил, что маршрут поставки от Ямала через Балтику до Европы имеет низкий углеродный след — в 5,6 раза ниже по сравнению с коридором, который идет через территорию Украины.

"Газпром" сейчас вообще получает сверхприбыли. Как следует из его отчета за первое полугодие 2021-го, чистая выручка российского монополиста от продажи газа в Европу и другие страны составила 1,458 трлн рублей ($20 млрд), превысив аналогичный показатель допандемийного 2019-го на 1,7%. Ценные бумаги компании после публикации отчета торговались по 305,5 рубля за штуку – это 13-летний рекорд.

И сейчас все выглядит так, что второе полугодие для "Газпрома" будет не менее прибыльным. Ведь как раз в день публикации отчета (30 августа) европейские цены превысили $600 за тысячу кубометров. Для сравнения: в прошлом году в первом полугодии "Газпром" продавал сырье на грани рентабельности — около $100-110 за тыс. куб. м. А теперь чистая прибыль газового гиганта значительно превышает прогнозы, потому что средняя экспортная цена продажи газа в дальнее зарубежье во II квартале 2021 г. выросла вдвое, с $110 до $224 за тыс. куб. м по сравнению с 2020 г.

И вот теперь "Газпром" рассчитывает на еще большие прибыли после запуска газопровода "Северный поток — 2". Судя по всему, россияне хотят представить его в качестве настоящего спасителя для напуганных пустеющими газовыми хранилищами европейцев. Не случайно, наверное, по данным Bloomberg, 80% профессиональных аналитиков фондового рынка рекомендуют покупать акции "Газпрома". И это — несмотря на то, что США вряд ли снизят прессинг на компанию, вне зависимости от того, когда и как состоится пуск СП-2. Да и в Германии по-прежнему отказываются считать компанию Nord Stream AG (оператора газопровода) независимой — а значит, она не соответствует требованиям Газовой директивы ЕС.

Однако Москва уже приготовила очень весомый контраргумент: запуск СП-2 позволит снизить цены на газ в Европе и быстро заполнить хранилища. Учитывая, что развитие зеленой энергетики в ЕС идет не так быстро, как планировалось, а экономика сильно пострадала от пандемии, фактор цены действительно может стать решающим. Показательный момент: конкретно в Германии нет паники по поводу пустеющих хранилищ и растущих цен. Все выглядит так, что руководство страны получило от Кремля некие гарантии.

Придется смириться с тем, что сейчас — хороший год для "Газпрома". Украине же стоит рассчитывать на достаточно теплую зиму и на вероятный откат цен на европейских биржах. Кроме того, доходы российских газовиков может подкосить замедление европейской экономики в случае введение новых карантинных ограничений из-за новых штаммов коронавируса.

Автор: Денис Стаджи