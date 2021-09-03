Кофе и мотоциклы: как проходит обычный день Бреда Питта

Голливудский актер снялся в очень красивой рекламной кампании кофемашин итальянского бренда. Сам Питт не только стал главным героем но и разработал сюжет видео, сообщает Сегодня.

Фото: instagram.com/delonghiofficial

В ролике показан обычный день Брэда Питта. Актер катается по Лос-Анджелесу на мотоцикле, покупает кофейные зерна, а вернувшись домой, наслаждается чашкой свежесваренного кофе.

Также над видео работали и другие голливудские профессионалы. Интересно, что над сюжетом работал и сам Питт.

Фото: instagram.com/delonghiofficial