Чтобы любимая пара обуви не развалилась: как постирать кроссовки в машинке

Кроссовки - важный атрибут любого гардероба. Это практическое, удобное и, главное, стильная обувь. Но они быстро впитывают пот, из-за чего приобретают отвратительного запаха. Как избавиться от неприятного "аромата", постирав их в стиральной машине, и при этом сохранить их форму, сообщает Ukr.media.

Как стирать кроссовки в стиральной машине:

для начала вынуть обуви стельки и шнурки;

промойте их под проточной водой, чтобы избавиться от сгустков грязи и камней;

положите пару кроссовок в специальный мешок, чтобы они не бились друг о друга во время стирки (можно замотать их в полотенце). Важно не забивать барабан полностью, поэтому стирайте за один раз не более двух пар;

выберите соответствующий режим стирки: в некоторых машинках он предусмотрен, но если его нет, установите наиболее щадящий режим - 30-градусная температура, без отжима и сушки;

используйте жидкие порошки и гели, чтобы избежать разводов;

после стирки обработайте обувь пропиткой и хорошо просушите, не используя при этом фен, батареи и избегая солнечного света.

Какие кроссовки нельзя стирать: