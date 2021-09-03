Чтобы любимая пара обуви не развалилась: как постирать кроссовки в машинке
Кроссовки - важный атрибут любого гардероба. Это практическое, удобное и, главное, стильная обувь. Но они быстро впитывают пот, из-за чего приобретают отвратительного запаха. Как избавиться от неприятного "аромата", постирав их в стиральной машине, и при этом сохранить их форму, сообщает Ukr.media.
Как стирать кроссовки в стиральной машине:
- для начала вынуть обуви стельки и шнурки;
- промойте их под проточной водой, чтобы избавиться от сгустков грязи и камней;
- положите пару кроссовок в специальный мешок, чтобы они не бились друг о друга во время стирки (можно замотать их в полотенце). Важно не забивать барабан полностью, поэтому стирайте за один раз не более двух пар;
- выберите соответствующий режим стирки: в некоторых машинках он предусмотрен, но если его нет, установите наиболее щадящий режим - 30-градусная температура, без отжима и сушки;
- используйте жидкие порошки и гели, чтобы избежать разводов;
- после стирки обработайте обувь пропиткой и хорошо просушите, не используя при этом фен, батареи и избегая солнечного света.
Какие кроссовки нельзя стирать:
- замшевые - это очень "капризный" материал, который необходимо чистить насухо, используя специальные средства;
- кожаные - могут деформироваться в процессе стирки;
- кроссовки со стразами, блестками и заклепками - все украшения улетят во время стирки.