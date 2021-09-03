ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

Сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины провели ряд санкционированных районным судом Киева обысков на автозаправочных станциях одной из известных сетей, сообщает Интерфакс-Украина.

Как утверждает enkorr, судя по фотографии, которую выложила ГФС, обыски проходили на АЗС "БРСМ-Нафта".

"Согласно выводам судебной экспертизы установлено, что качество топлива, которое хранится на одном из нефтехранилищ компании в Киевской области, не соответствует требованиям государственных стандартов Украины" , – пояснили в службе.

Как отметили в ГФС, в результате следственных действий на АЗС выявлено документы, подтверждающие поставку данного топлива из вышеупомянутого нефтехранилища.

"Реализация некачественного топлива на этих АЗС остановлена. Продолжается досудебное расследование" , – проинформировали в ГФС.

По данным enkorr, на днях сеть "БРСМ-Нафта" ограничила реализацию бензина марки А-95 и дизтоплива на станциях Киева и области.

Сеть "БРСМ-Нафта" в настоящее время насчитывает 210 АЗК в Украине.