Рассчитана безопасная продолжительность миссии на Марсе

Рассчитана безопасная продолжительность миссии на Марсе

Длительное пребывание на Красной планете грозит здоровью астронавтов развитием онкозаболевания, сообщает Корреспондент.

Миссия на Марс может быть опасной для здоровья космонавтов. В связи с этим, ученые рассчитали безопасный период для ее проведения. Об этом пишет The Next Web.

Пребывание на Красной планете грозит космонавтам развитием онкологии и острой лучевой болезни. Такую угрозу предоставляет излучение Солнца, звезд и галактик.

Расчет ученые показал, что астронавты могут безопасно находиться на Марсе не больше четырех лет.

Эксперты объединили геофизические модели излучения частиц с моделированием того, как оно может повлиять на людей.

Таким образом они выяснили, что толщина обшивки космического корабля может сыграть важную роль в безопасности. Однако толстый материал, напротив, может увеличить дозы облучения.

Также выяснено, что оптимальным временем для полета на Красную планету является пик солнечной активности. В это время самые опасные частицы из отдаленных галактик отклоняются повышенной солнечной активностью.

Напомним, управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA ищет добровольцев для участия в проекте по моделированию жизни на Красной планете

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