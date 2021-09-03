Экс-"слуга" пригрозил вырвать кадык Гордону из-за Лукашенко

Бывший "слуга народа" Евгений Шевченко, известный своими пророссийскими заявлениями и встречами с Александром Лукашенко, пригрозил "вырвать кадык" журналисту Дмитрию Гордону, сообщает УНИАН.

В своем Телеграм-канале Шевченко возмутился недавними словами Гордона в интервью с рэпером Моргенштерном, в котором журналист раскритиковал Лукашенко за репрессии против своих оппонентов.

"Гордон в интервью с Моргенштерном заявил, что к Лукашенко ездить нельзя. Те, кто это делают… А покупать битум сотнями тысяч тонн у Лукашенко можно? А ездить по новым дорогам из этого битума нравится? Свои же заводы угрохали с помощью американской демократии, теперь приходиться все покупать у стабильно прогнозируемой диктатуры. Гордон, вызываю тебя на поединок. Хочешь в зале кадык тебе вырву, хочешь в прямом эфире разберёмся" , - написал одиозный депутат.

Шевченко вызвал Гордона на поединок / скриншот видео

"Если ты мужчина, а не обидевшаяся на Лукашенко девочка" , - добавил в заключение он.

Ответа Гордона на указанное "приглашение" пока нет.