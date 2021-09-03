День предпринимателя: как за пять лет изменилось количество "фопов" и компаний

Украинские бизнесмены готовятся отмечать день предпринимателя, который с 1999 года празднуется 5 сентября. За последние пять лет в стране заметно выросло количество предприятий, работающих в качестве юрлиц, - на 118 тысяч. А вот физлиц-предпринимателей ("ФОПов") стало меньше - на 25 тысяч, сообщает Обозреватель.

Но вот что важно: количество "ФОПов" с 2017 года практически все время росло. Причиной общего уменьшения по сравнению с 2016 годом стало массовое закрытие "ФОПов" в конце 2016 – начале 2017 года. Физлица-предприниматели начали сниматься с регистрации из-за введения обязательной уплаты ЕСВ (единого социального взноса, 22% от минимальной зарплаты).

Как менялось количество "ФОПов" с 2016 по 2021 год. Источник: Опендатабот

Сколько юрлиц-предприятий работало в Украине (по данным Госстата без учета политпартий, госорганов, профсоюзов, религиозных и благотворительных организаций, ОСМД и т.д.):

в 2016 году - 981,9 тыс.;

в августе 2021 года - 1,1 млн.

Сколько "ФОПов" были активны (по данным Опендатабот):

в 2016 году - 1,98 млн;

в августе 2021 года - 1,95 млн.

Напомним, День предпринимателя стал официальным праздником в конце 1998 года - указ об этом подписал тогдашний президент Украины Леонид Кучма. Праздник был создан, чтобы подчеркнуть важную роль бизнеса и бизнесменов в развитии украинской экономики. Впервые День предпринимателя отмечали 5 сентября 1999 года.