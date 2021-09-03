София Ротару в легком наряде на отдыхе: семейное фото

Внучка украинской певицы Софии Ротару – 20-летняя София Евдокименко – поделилась с поклонниками снимком, на котором показала своих родителей и бабушку в ярком образе. Семья позировала на отдыхе в Италии, сообщает Обозреватель.

Соответствующее фото Евдокименко опубликовала на странице в Instagram. ﻿На снимке внучка Ротару позировала в черном платье с вырезами, а на заднем фоне виднелись сама артистка, ее сын Руслан и невестка Светлана.

Ротару была одета в длинный наряд с розовым цветочным принтом, ее сын – в белую рубашку и джинсы, а невестка – в темное платье. Кроме того, знаменитая певица была в солнцезащитных очках, а волосы она решила собрать в хвост.