СБУ изъяла элементы взрывного устройства для терактов на Луганщине

Служба безопасности Украины разоблачила очередной схрон боевиков на Луганщине вблизи поселка Беловодск Старобельского района. Обнаруженные боевые средства поражения предназначались для изготовления самодельных взрывных устройств.

По информации СБУ, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.

Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков «МГБ ЛНР».

Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершение диверсионного акта на мирной территории Украины.

Всего правоохранители изъяли из тайника:

4 кг тротила;

14 гранат Ф-1 и РГД-5, в том числе одну из бикфордовым шнуром;

5 гранатометных выстрелов ВОГ-25;

3 запала;

2 электродетонатора;

почти 400 патронов различного калибра.

Ранее на Старобельщине близ села Парневое сотрудники СБУ обнаружили схрон боевиков, где хранились: