Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что рано или поздно отношения с Украиной будут восстановлены в полноформатном масштабе, сообщает Интерфакс.

"Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано - чем раньше, тем лучше, - в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной" , - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.