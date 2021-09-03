Путин рассчитывает на полное восстановление отношений с Украиной
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что рано или поздно отношения с Украиной будут восстановлены в полноформатном масштабе, сообщает Интерфакс.
"Конечно, я очень на это рассчитываю, потому что считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной. Рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано - чем раньше, тем лучше, - в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
По его словам, не одно поколение украинских политиков приходит к власти с лозунгами за восстановление отношений с Россией, а потом
"беспардонным образом обманывают своих избирателей и откручивают реальную политику в совершенно другом направлении".