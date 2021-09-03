Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/16 финала

Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки 1/16 финала

Третьего сентября состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу. Процедуру провели силач Василий Вирастюк и экс-футболист "Динамо" Анатолий Демьяненко, сообщает УНИАН.

Результаты жеребьевки:

"Горняк-Спорт" - "Львов"

"Альянс" - "Минай"

"Николаев" - "Рух"

"Волынь" - "Мариуполь"

"Эпицентр" - "Металлист 1925"

"ВПК-Агро" - "Днепр-1"

"Металлист" - "Десна"

"Прикарпатье" - "Черноморец"

"Таврия" - "Александрия"

"Оболонь" - "Верес"

ЛНЗ - "Ингулец"

Кубок Украины 2021-2022: что нужно знать

  • Базовый день проведения матчей 1/16 финала - 22 сентября.
  • В 1/8 финала к другим командам присоединятся "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колос" и "Ворскла". 27 октября - базовый день матчей этой стадии.
  • На каждом раунде турнира клубы проводят по одному матчу.
  • Финал турнира намечен на 11 мая 2022 года.
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