Усилить карантин в Украине могут в конце сентября - прогноз

Украина пересекла предельные показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией и оказалась на пороге выхода из "зеленой" зоны эпидемической опасности. Об этом идет речь в новом прогнозе, опубликованном Киевской школой экономики, сообщает Вести.

Коэффициент пересек предельно допустимое для "зеленой" зоны значение в 4%. Темпы суточной госпитализации ускорились на 15% за неделю. Антирейтинг по количеству новых случаев возглавляет Черновицкая область.

Если темпы заболеваемости не снизятся в ближайшие дни, то Нацкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны. Регионы распределят по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми усилят карантинные ограничения.

Как отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, текущая ситуация все еще остается контролируемой, однако нагрузка на медицинскую систему продолжает расти. Занята каждая пятая "ковидная" койка, на 14% заняты кровати "с кислородом".