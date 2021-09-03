В Украину идет циклон Philipp: где ждать похолодания и дождей

Переменная погода в Украине ожидается в эти выходные, 4-5 сентября, ее частично будет определять циклон Philipp. Так, часть регионов ждут снижение температуры воздуха и дожди, одновременно местами будет еще жарко и сухо, сообщает Обозреватель.

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Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко, опубликовав погодные карты. О похолодании в стране свидетельствует и прогноз Укргидрометцентра.

По словам метеоролога, 4 сентября часть регионов окажутся под действием холодного атмосферного фронта указанного циклона. Из-за этого возможны периодические осадки с прояснениями.

Уже 5 сентября антициклон вытеснит Philipp, поэтому в большинстве регионов дождей не ожидается. Осадки в воскресенье затронут только левую северную часть страны.

Температура воздуха, подчеркнула Диденко, в эти выходные не будет высокой. В течение дня ожидается преимущественно +14... +19, на юге теплее – в пределах +19... +24.

Циклон Philipp будет определять погоду в Украине 4-5 сентября. Источник: Facebook Натальи Диденко

В Киеве на 4-5 сентября синоптик спрогнозировала периодические дожди, холодные ночи и +15... +16 днем.

По данным Украинского гидрометцентра, в субботу дожди возможны в отдельных районах Закарпатья, Прикарпатья, Буковины, Тернопольщины, Хмельнитчины, Винниччины, Черкасщины, Кировоградщины, Николаевщины, Херсонщины, Днепропетровщины, Запорожья, Харьковщины, Донетчины и Луганщины.

Прогноз относительно дождей в Украине 5 сентября. Источник: Facebook Натальи Диденко

Температура ночью +8... +11, на юге теплее – в пределах +10... +14. Днем на большей части территории страны +15... +17, на несколько градусов выше в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, на юге +21... +23. Ветер северо-восточного и северо-западного направлений, 5-10 м/с.

Погода на 4 сентября в Украине. Источник: meteo.gov.ua

В воскресенье, 5 сентября, дожди вероятны на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. В остальных регионах преимущественно облачно с прояснениями, но сухо.

Погода на 5 сентября в Украине. Источник: meteo.gov.ua

Ночью температура воздуха опустится до +5... +7 градусов, в южных областях местами +7... +9 и +10... +14. Днем столбики термометров покажут +15... +17, частично в центре, на востоке +16... +18, на Закарпатье и юге +18... +22. Ветер различных направлений, 5-10 м/с.

Пожарная опасность. Источник: meteo.gov.ua

В течение выходных и 6 сентября на Одесщине, Херсонщине и Николаевщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.